Швейцария заблокировала счета руководства Сирии

Швейцария заблокировала на банковских счетах 50 млн. швейцарских франков (53,4 млн. долларов), принадлежащих высшему руководству Сирии и сирийским компаниям, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Швейцарское телеграфное агентство (ATS).

По словам представителя Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Мари АНЕ, средства начали блокировать с момента введения в мае санкций против Сирии. Она отметила, что в швейцарский "черный список" входят 19 компаний и более 70 физических лиц, в том числе Президент Сирии Башар АСАД, военное руководство, руководство МВД.

В сентябре швейцарские власти ужесточили ранее принятые санкции.

В Сирии уже более девяти месяцев не прекращаются антиправительственные протесты, которые начались в середине марта. Ежедневно поступают сообщения о гибели людей - как мирных граждан, так и сотрудников силовых структур. По данным ООН, число жертв столкновений в Сирии превысило 5 тысяч человек.