В Сирии - самый кровавый день революции

В Сирии за один день - 20 декабря - погибли 111 человек, сообщает Reuters со ссылкой на представителей правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights.

По данным правозащитников, во вторник в северо-западной провинции Идлиб правительственные войска заблокировали в долине группу повстанцев, а также жителей ближайших населенных пунктов, и открыли огонь. В результате обстрела, продолжавшегося около двух часов, все находившиеся в долине были убиты.

Кроме того, сообщили правозащитники, во вторник в Сирии были убиты или ранены около 100 военнослужащих, самовольно покинувших свои части. Таким образом, по данным представителей Syrian Observatory for Human Rights, по числу жертв 20 декабря 2011 года стало "самым кровавым днем сирийской революции".

МИД Франции назвал гибель более чем 100 человек в провинции Идлиб "убийством беспрецедентного масштаба", подчеркнув, что Совбез ООН должен "немедленно принять жесткую резолюцию по Сирии, содержащую призыв к окончанию репрессий". США, в свою очередь, заявили, что "глубоко озабочены" произошедшим в Сирии 20 декабря, а Лига арабских государств напомнила, что режим президента Башара Асада несет ответственность за обеспечение безопасности сирийских граждан, сообщает Лента.ру.