Генассамблея ООН приняла резолюцию по Сирии

01:16, 20 декабря 2011
Мир
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Можно уже говорить о преступлении

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюции, осуждающие нарушения прав человека в Сирии, Иране и Северной Корее, сообщает Радио Свобода.

За резолюцию по Сирии проголосовали 133 государства, против - только 11, еще 43 - воздержались.

Одновременно Совет Безопасности ООН рассматривает проект резолюции по Сирии, предложенный Россией. Документ осуждает применение насилия всеми сторонами внутреннего конфликта в Сирии, предлагает властям страны вывести все войска из городов, допустить международных наблюдателей, освободить политзаключенных и начать диалог с оппозицией. При этом ничего не сказано о санкциях против Дамаска.

Западные страны считают предложенную резолюцию недостаточно жесткой по отношению к президенту Башару Асаду и его правительству.

По данным ООН, за время конфликта в Сирии погибли 5 тысяч мирных жителей, и можно уже говорить о преступлении против человечности.

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