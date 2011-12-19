Янукович выразил соболезнование Президенту Чехии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнование в связи со смертью Вацлава Гавела - известного государственного и политического деятеля, Президента Чешской Республики в 1993-2003 годах, писателя и драматурга.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

«Убежден, что имя Вацлава Гавела навеки останется в истории как символ свободы, демократии и успешности реформ, - говорится в соболезновании В.ЯНУКОВИЧА в адрес Президента Чехии Вацлава КЛАУСА. - Прошу Вас передать глубокие соболезнования родным и близким умершего, а также всему дружественному чешскому народу».

Как сообщал УНИАН, В.Гавел умер 18 декабря в возрасте 75 лет.

В.Гавел был последним Президентом Чехословакии с 1989 по 1992 год и первым Президентом Чехии с 1993 по 2003 год. Кроме того, В.Гавел известен как литературный критик, писатель и диссидент.

Правительство Чехии объявило трехдневный траур в связи со смертью В.Гавела.