Массовые беспорядки в Казахстане: погибли 10 человек

На западе Казахстана в ходе массовых беспорядков в городе Жанаозен Мангистауской области, погибли, по предварительным данным, 10 человек, есть раненые, в том числе - полицейские.

Как сообщает радио «Свобода», в городе сожжены здания мэрии, гостиницы, офис нефтяной компании "Озенмунайгаз".

Как сказано в сообщении Генеральной прокуратуры, беспорядки в Жанаозене возникли во время празднований по случаю Дня независимости Казахстана - "вследствие преступных действий группы лиц".

По данным СМИ, зачинщиками беспорядков стали бывшие работники местных нефтяных предприятий, уволенные ранее после продолжительной забастовки.