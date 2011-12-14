Российской власти нужен "регулируемый" интернет

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в России возможно "разумное регулирование" интернета. В пример он привел США и Китай.



"Разумное регулирование, конечно, должно осуществляться и в России, как это уже делается в США, Китае и во многих странах мира", - сказал Патрушев в интервью, которое будет опубликовано в газете "Аргументы и Факты" в среду.



В Китае, замечает Би-би-си, в отличие от США, запрещены многие социальные сети, популярные платформы блогов и видеохостинги, в том числе Facebook, Twitter, LiveJournal и YouTube.



Информация об акциях протеста, прошедших в России после думских выборов 4 декабря, в основном распространялась через социальные сети Facebook и "Вконтакте", а также сайт микроблогов Twitter.



В то же время секретарь Совбеза России говорит, что не против общения граждан в сети: "Попытки пресекать общение людей в принципе контрпродуктивны и даже аморальны. Однако нельзя игнорировать использование интернета преступниками и террористическими группировками", - сказал он, предложив в качестве принципов регулирования сети использовать разработанную ранее Россией концепцию конвенции об обеспечении международной информационной безопасности.