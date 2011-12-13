Курс евро к доллару упал до годичного минимума

Во вторник курс единой европейской валюты упал по отношению к доллару до 11-месячного минимума на фоне опасений, что европейские лидеры не смогут согласовать действия по борьбе с долговым кризисом, сообщает Би-би-си.

К вечеру во вторник евро подешевел до $1,3120 по сравнению с итогами торгов Нью-Йорке накануне, когда евро торговался по цене $1,3187.