Курс евро к доллару упал до годичного минимума
23:13, 13 декабря 2011Мир
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На фоне разногласий лидеров
Во вторник курс единой европейской валюты упал по отношению к доллару до 11-месячного минимума на фоне опасений, что европейские лидеры не смогут согласовать действия по борьбе с долговым кризисом, сообщает Би-би-си.
К вечеру во вторник евро подешевел до $1,3120 по сравнению с итогами торгов Нью-Йорке накануне, когда евро торговался по цене $1,3187.
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