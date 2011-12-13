В случае войны Иран перекроет Ормузский пролив

Вооруженные силы Ирана в ближайшее время проведут учения, в ходе которых будут отработаны приемы перекрытия судоходства в Ормузском проливе. Как сообщает Reuters, об этом в интервью местным СМИ заявил член парламентского комитета по национальной обороне Парвиз Сарвари.



Ормузский пролив - самое узкое место Персидского залива, шириной всего 6 км. При этом здесь проходит до трети поставок нефти морским путем.



Иран неоднократно угрожал ударить по американским и израильским целям, если его территория или войска будут атакованы. Соответствующие заявления были сделаны на фоне заявлений израильских руководителей, утверждающих, что для прекращения иранской ядерной программы могут быть использованы "любые методы", включая силовые, пишет Лента.ру.