26 стран ЕС готовы подписать новое соглашение о фискальном союзе

На сегодняшний день большинство стран - членов ЕС готовы подписать новое соглашение о фискальном союзе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета его Президент Герман Ван РОМПЕЙ.

“Мы считали, что лучше внести полноценные изменения в соглашение ЕС, однако поскольку не было единства, мы не смогли этого достичь, поэтому будет 26 стран”, - сказал он.

“Но 26 стран – это уже успех, когда не только страны зоны евро договорились об этом, но и еще практически 10 стран согласилась и даже решили присоединиться к соглашению”, - добавил Президент Европейского совета.

Как отметил в свою очередь Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, по меньшей мере 23 страны заявили о готовности подписать межправительственное соглашение, которым фактически будет создаваться новый фискальный союз, еще три страны сообщили, что перед подписанием хотят провести консультации с национальными парламентами.

При этом категорически против внесения изменений в соглашение ЕС выступила только одна страна – Великобритания.

Президент Еврокомиссии также подчеркнул, что цель нового соглашения – усилить дисциплину, созвучность экономической и фискальной политики и их координацию.

“Это не вопрос новых полномочий, но вопрос действий ЕС в рамках полномочий, которые уже существуют”, - подчеркнул Ж.БАРРОЗУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на рассвете страны - члены зоны евро договорились о новых фискальных правилах, которые, в частности, предусматривают установление нового предельного уровня дефицита бюджета в 0,5% ВВП вместо 3%, применение автоматических санкций за невыполнение этого показателя, усиления роли Еврокомиссии в оценке бюджетных планов. Предусматривается, что эти договоренности будут оформлены в виде межправительственного соглашения, подписание которого запланировано предварительно на март следующего года.

При этом, кроме 17 стран - членов зоны евро, о намерении присоединиться к соглашению заявили Болгария, Дания, Латвия, Литва, Польша и Румыния.