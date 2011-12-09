В Беларуси признали: рост цен остановить не удается

Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси констатирует, что в стране не удается остановить рост цен, сообщает пресс-служба КГК.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом было заявлено на коллегии Комитета госконтроля, участники которой анализировали ситуацию на потребительском рынке страны.

В главном контролирующем ведомстве Беларуси отметили, что основа формирования цен находится в руках отечественных товаропроизводителей и импортеров товаров. При этом рост цен у производителей с начала года составил 204,3%.

«Более расторопные импортеры, в основном частники, еще до объявленного в конце мая ценового моратория заложили в отпускные цены ввозимых товаров возможные коммерческие риски (взвинтив цены не менее чем втрое по сравнению с 2010 годом).

Такой подход до сих пор позволяет импортерам полностью возмещать понесенные затраты на ввоз и реализацию товаров», - сообщают в КГК.

При этом, как отмечают в ведомстве, большинство импортеров заняли доминирующее положение на многих сегментах внутреннего рынка.

«В то же время органами госуправления при регулировании цен на товары субъектов-монополистов не принято должных мер по соблюдению государственных интересов, как предписано антимонопольным законодательством», - говорится в сообщении пресс-службы КГК.

В Комитете госконтроля также отмечают, что начиная с марта 2011 года на потребительском рынке сложилась непривычная для последних лет ситуация.

«Товарная насыщенность не всегда удовлетворяет покупательский спрос, достиг критической отметки уровень цен на товары. На ситуацию на потребительском рынке объективно повлияли нестабильность валютного рынка и девальвация национальной валюты», - считают в КГК.

Обсудив результаты проведенных контрольно-аналитических мероприятий, коллегия Комитета госконтроля внесла ряд предложений, адресованных Совету министров, Минторгу, Минсельхозпроду, Минэкономики, облисполкомам и Минскому горисполкому.

«Предложены конкретные меры, реализация которых позволит обеспечить стабильное функционирование внутреннего потребительского рынка и гарантированное удовлетворение покупательского спроса на товары», - подчеркнули в пресс-службе КГК.