Власти Москвы разрешили провести 30-тысячный митинг оппозиции против фальсификации результатов выборов в Госдуму России на Болотной площади 10 декабря, однако часть оппозиции отказывается от этого предложения и настаивает на проведении акции на площади Революции.

В частности УНИАН в движении «Солидарность» сообщили, «Акция пройдёт в форме митинга на Болотной площади, однако сбор участников акции пройдёт на ранее объявленной площади Революции в 14 часов. Митинг на Болотной площади согласован с московскими властями на 30 тыс. человек, он начнётся в 15 часов».

Напоминается, что ранее местом проведения митинга была объявлена площадь Революции, где власти Москвы согласовали мероприятие на 300 человек, а в случае превышения численности участников обещали акцию разогнать. Однако организаторам митинга удалось добиться от властей Москвы согласования на 30 тыс. человек на Болотной площади. Кроме того, власти Москвы обязались предоставить участникам митинга беспрепятственный проход по улицам Москвы от площади Революции, где пройдёт сбор участников акции, до Болотной площади, где будет проходить митинг.

«Мы приняли такое решение, поскольку подставить под дубинки ОМОНа десятки тысяч людей, многие из которых впервые выходят на публичное мероприятие, мы посчитали неприемлемым. Мы ставим во главу угла безопасность участников акции», - пояснили в «Солидарности».

В тоже время, в партии «Другая Россия», которую возглавляет Эдуард ЛИМОНОВ, заявили УНИАН, что согласие на перенос митинга с площади Революции на «навязанную» мэрией Болотную – «это предательство».

«Предательство не оппозиции, но всех тех граждан России, кто возмутился грязными выборами и намерен выйти 10 декабря на площадь Революции. Партия «Другая Россия» подтверждает свою решимость выйти на площадь Революции», - говорится в сообщении.

Во время митинга планируется выдвинуть следующие требования: отмены результатов выборов и отставки председателя Центризбиркома, расследования фальсификаций во всех избирательных комиссиях и наказания виновных; регистрации оппозиционных партий и проведения новых свободных и честных выборов, а также освобождения всех незаконно задержанных и арестованных в связи с мирным протестом против фальсификаций.

В социальных сетях заявили участие в митинге «За честные выборы» уже более 50 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря в РФ прошли выборы в Госдуму. В нижнюю палату согласно информации ЦИК РФ прошли четыре партии «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

4,5,6,7 декабря в Москве и Санкт-Петербурге прошли акции протестов против фальсификации результатов голосования.