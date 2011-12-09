Анархисты взяли ответственность за покушение на главу Deutsche Bank

Итальянская анархистская организация FAI взяла на себя ответственность за попытку покушения на руководителя немецкого Deutsche Bank Йозефа Аккермана.

Об этом сообщили в четверг власти Италии и Германии. Бандероль на имя Аккермана, содержащая взрывное устройство, была обнаружена на почте во Франкфурте в среду. Устройство обезвредила полиция.



Группировка FAI известна рядом подобных акций против банков и иностранных посольств. В 2010 году два человека получили ранения, открывая почтовые отправления, посланные анархистами в диппредставительства Чили и Швейцарии в Риме.