Российские студенты провели акцию протеста в Париже

В Париже у российского посольства прошла манифестация около сотни российских студентов, обучающихся во Франции.

Они выражали протест против того, как были организованы выборы в Госдуму 4 декабря, и против массовых нарушений избирательного законодательства. Как сообщает Радио Свобода, подобные акции с участием молодёжи ранее не проводились. До сих пор несогласие с российской официальной политикой в Париже выражали, в основном, люди старших поколений.



Среди лозунгов, под которыми выступали студенты были и такие: "Ваши выборы - фарс!", "Верните нам выборы!"



Молодые люди собиралась через социальную сеть Facebook в Интернете. Они заявили, что их цель - поддержать родственников и друзей, которые проводили подобные манифестации протеста в Москве.