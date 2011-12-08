В Брюсселе обсудят пути преодоления кризиса в еврозоне

В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит Евросоюза, на котором будут обсуждаться пути преодоления финансового кризиса в еврозоне.

За день до начала саммита канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ и Президент Франции Николя САРКОЗИ обнародовали свои предложения об изменении основополагающих договоров ЕС, чтобы закрепить жесткие меры по соблюдению финансовой дисциплины, сообщает радио «Свобода».

Некоторые источники сообщают, что рассматривается также вариант создания отдельного договора, который подписали бы только 17 стран еврозоны, а не все 27 членов Европейского Союза.

В руководстве ЕС и отдельных стран Союза пока нет единства по этому вопросу.