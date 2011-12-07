США урежут помощь странам, в которых обижают геев

Оказание Америкой финансовой помощи другим странам будет теперь зависеть и от того, как там соблюдаются права представителей секс-меньшинств.

Как передает ИТАР-ТАСС, Президент США Барак ОБАМА дал такое указание федеральным ведомствам, в том числе госдепартаменту, Пентагону, министерствам финансов, торговли и национальной безопасности, Агентству международного развития.

Как отмечается в подписанном им меморандуме, "борьба за прекращение дискриминации представителей секс-меньшинств - это глобальный вызов". "Она играет одну из центральных ролей в выполнении Соединенными Штатами своих обязательств по обеспечению защиты прав человека", - добавил Б.ОБАМА.

Меморандумом предусматривается "применение такого рычага в отношении других стран, как оказание финансовой и иной помощи, в целях защиты прав представителей секс-меньшинств". Федеральным ведомствам поручено "противостоять попыткам введения уголовной ответственности" за гомосексуальные связи, защищать тех граждан с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которые "просят предоставить им убежище", "быстро реагировать на нарушения прав представителей секс-меньшинств за границей", "вовлекать международные организации в борьбу с дискриминацией в отношении секс-меньшинств", "регулярно готовить доклады" о случаях нарушений и достигнутом прогрессе.