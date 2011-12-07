Власти Ливии пытаются разоружить население

Власти Ливии намерены до конца года разоружить жителей столицы страны – Триполи, сообщает Радио Свобода.



Глава городского совета Триполи Абдул Рафик Бу Хаджар во вторник признал, что после вооруженного конфликта в стране, длившегося 8 месяцев, у граждан остаются тысячи единиц оружия, что создает угрозу общественной безопасности.



Кроме того, в столице находятся вооруженные отряды бывших повстанцев из других городов, воевавшие против режима Муамара Каддафи. На днях жители Триполи перекрыли некоторые улицы, протестуя против их присутствия.



Планируется вывести эти силы из города к 20 декабря, а к 31-му – расформировать Триполийскую бригаду бывших повстанцев, сообщил Бу Хаджар.