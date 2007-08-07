Ракета, запущенная палестинскими боевиками, убила двух детей

Ракета, запущенная палестинскими боевиками в сторону Израиля, упала близ г.Бейт-Лахия в секторе Газа. Согласно данным медиков, в результате взрыва погибли двое детей - 7 и 9 лет. На данный момент ни одна из палестинских группировок не взяла на себя ответственность за неудавшийся обстрел. Министерство внутренних дел сектора Газа, как и прочие властные структуры контролируемое движением "Хамас", заявило, что причины инцидента расследуются и призвало палестинских боевиков стараться избегать жертв невинных граждан в своей борьбе с Израилем, передает Reuters.

Город Бейт-Лахия, в котором произошел инцидент, часто используется боевиками для нанесения ракетных ударов по Израилю. На минувшей неделе израильские военные провели в городе операцию, в ходе которой также пострадали несколько человек. По сообщениям СМИ, тогда погибли два палестинца, и еще по меньшей мере четыре человека получили ранения.

РБК-Украина