Новый премьер Италии отказался от жалования

Новый премьер-министр Италии отказался от жалования главы Кабинета министров страны и министра экономики.

"Начать с себя", - такой принцип заложил итальянский премьер Марио МОНТИ, назначенный на эту должность 13 ноября после ухода в отставку Сильвио БЕРЛУСКОНИ, передает ИТАР-ТАСС.

Представляя в воскресенье, 4 декабря, на пресс-конференции в римском правительственном дворце Киджи основные направления мер для преодоления экономического кризиса, М.МОНТИ сообщил, что прежде чем усиливать налоговое давление на итальянцев, правительство решило уменьшить "расходы на политику". Имеется в виду сокращение административного аппарата, прежде всего в провинциях страны, введение "почетных" должностей на местном уровне.

Члены правительства обязуются сообщать в налоговые инспекции не только о текущих доходах, но и общем размере своего личного состояния, отмечает NEWSru.