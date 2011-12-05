«Главный бумажник» Лукашенко сбежал от него в ОАЭ?

Миллиардер Владимир Пефтиев, которого еще называют "главным кошельком" семьи президента Александра Лукашенко, бежал и скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах.

Это утверждают источники в правоохранительных органах Беларуси, передает ТСН.

Пефтиев покинул Беларусь после ареста другого "семейного" олигарха Лукашенко, банкира Виктора Шевцова. Как утверждают источники независимых интернет-ресурсов, Пефтиев вылетел в Абу-Даби в начале ноября и до сих пор не вернулся.

По сведениям близких к нему людей, ранее Пефтиев был задержан вместе с еще одни олигархом, владельцем "Трастбанка" Виктором Шевцовым.

Однако впоследствии Пефтиева отпустили. Шевцову повезло меньше: он до сих пор остается в следственном изоляторе КГБ, ему ставят в вину кражу арматуры на строительстве в Венесуэле.

Активы Пефтиева работают во многих отраслях, однако основной доход приносит поставка вооружений. Возглавляемая им компания "Белтехэкспорт" - официальный оператор белорусского правительства по внешним поставкам спецтехники. Дочерняя компания - BelTechExport FZE - зарегистрирована как раз в Абу-Даби.

Впрочем, в других географических широтах белорусского олигарха не очень-то и ждут: 20 июня руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС включили Пефтиева и его компании "Белтехэкспорт", "Белтелекоммуникации" и "Спорт-пари" в "черный" список, запретив бизнесмену въезд в Евросоюз и заморозив его активы в европейских банках.

Экономический обозреватель Марк Бернштейн уверен, что Лукашенко решил основательно прошерстить своих "меценатов".

Обвинения в экономических преступлениях - простейший способ опустить благополучных людей на землю. Через белорусские тюрьмы прошли десятки крупных бизнесменов страны, счет тех, кто побывал за решеткой среди средних и мелких предпринимателей идет на сотни. После освобождения только единицы рискуют вновь взяться за старое, абсолютное большинство предпочитает начинать с нуля за пределами Беларуси.