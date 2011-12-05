Китай передал в аренду Британии двух больших панд

Власти Китая передали в аренду Великобритании на 10 лет двух больших панд.

Как передает Reuters, самца и самку доставили самолетом в аэропорт Эдинбурга рейсом из китайского городу Чэнду.

Бамбуковые медведи будут доставлены в Эдинбургский зоопарк, где для них созданы соответствующие условия содержания.

Восьмилетние панды будут участвовать в программе по сохранению и исследованию вида. В Эдинбургском зоопарке надеются, что за 10 лет панды успеют дать потомство. При этом детеныш панды, в случае его появления, будет доставлен в КНР вместе с родителями.

Впервые Великобритания получила в аренду панд от властей КНР в 1974 году. Последние панды, способные к размножению, покинули территорию Великобритании 17 лет назад.

В ноябре 2011 года власти Китая и Франции также договорились о предоставлении парижскому зоопарку двух больших панд. Панды прибудут во Францию в начале 2012 года и останутся там на 10 лет.

Китай занимается "дипломатией панд" с 1950-х годов. При этом с 1984 года Китай в основном предоставляет больших панд в 10-летнюю аренду.