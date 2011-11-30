Президент Польши защитил Сикорского перед оппозицией

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ положительно оценил озвученные министром иностранных дел Радославом СИКОРСКИМ 28 ноября в Берлине идеи по реформированию Европейского Союза, направленные на усиление интеграции.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он заявил сегодня журналистам.

Б.КОМОРОВСКИЙ назвал выступление министра важным и содержащим ряд "нужных и интересных" предложений.

В то же время он отметил, что стоило бы их озвучивать за границей после соответствующей дискуссии в Польше.

"Тогда не будет слишком сильных эмоций и, по-видимому, (будет) большая польза с точки зрения формирования польской готовности к дискуссии о принципах политики Польского государства в сфере евроинтеграции", - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ.

Он напомнил, что Немецкое общество заграничной политики, где выступал Р.СИКОРСКИЙ, является дискуссионным клубом, а не местом принятия решений.

Президент Польши назвал "абсолютно преувеличенной" реакцию представителей оппозиции на слова министра.

"Я убежден, что в Польше необходима дискуссия как между ячейками власти, так и в первую очередь дискуссия общественного мнения", - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Р.СИКОРСКИЙ, который в понедельник выступал в Немецком обществе заграничной политики, призвал ФРГ спасти еврозону и стать лидером в вопросе реформирования ЕС, заметив, что в противном случае Евросоюзу угрожает развал.

Ярослав КАЧИНСКИЙ и представители возглавляемой им оппозиционной партии "Право и справедливость" заявили, что реализация некоторых изложенных Р.СИКОРСКИМ тезисов приведет к ограничению суверенитета Польши, заметив, что создание федерации на базе Евросоюза противоречит польской Конституции.