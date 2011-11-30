Грузия вслед за США прекратит выполнение обязательств перед Россией

Грузия прекращает выполнение обязательств перед Россией в рамках Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ). Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Грузии. При этом отмечается, что Тбилиси продолжит выполнять свои обязательства в отношении других членов договора.



Как пояснили в МИД, отныне Грузия прекращает выполнение таких обязательств перед Россией, как предоставление ей информации в рамках ежегодного информационного обмена ДОВСЕ; предоставление РФ каких-либо сообщений соответствующего профиля; кроме того, предусматривается отказ от инспекций, затребованных Россией в рамках ДОВСЕ.



Как отметили в Тбилиси, Грузия признает вклад ДОВСЕ в создание стабильной и безопасной среды в сфере его действия, и "продолжит выполнять взятые обязательства перед всеми членами соглашения, кроме России". Грузия также подтвердила свою готовность участвовать в консультациях по восстановлению режима контроля за обычными вооружениями в Европе.



"Постоянное халатное отношение России к обязательствам в рамках ДОВСЕ нанесло серьезный ущерб соглашению, которое является краеугольным камнем архитектуры европейской безопасности", - сказано в заявлении грузинского МИД.



В МИДе Грузии также заявили, что "Россия, разместив без согласия Грузии свои вооруженные силы в Абхазии и Южной Осетии, нарушила основополагающий принцип ДОВСЕ".



23 ноября, напоминает РосБизнесКонсалтинг, США заявили, что прекращают выполнять обязательства в рамках ДОВСЕ перед Россией. Принятое решение американская сторона мотивирует тщетностью дипломатических усилий, как со своей стороны, так и со стороны союзников по НАТО, целью которых являлось побуждение Москвы отказаться от моратория на указанный договор.



Вместе с тем, американская сторона подтвердила готовность выполнять все принятые на себя обязательства в отношении остальных участников ДОВСЕ. Сотрудничество с Россией будет восстановлено только при условии если она пойдет навстречу, а именно - отменит мораторий. Со своей стороны Вашингтон, в добровольном порядке, будет уведомлять Москву о значительных изменениях в структуре вооруженных сил в Европе.