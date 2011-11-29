Медведев передал НАТО «привет» из Калининграда

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ рассчитывает, что запуск новой радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж-ДМ» под Калининградом будет воспринят НАТО как первый сигнал готовности РФ к адекватному ответу на развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал на совещании с руководством Вооруженных сил России в Калининградской области.

«Я рассчитываю, что данный шаг будет воспринят нашими западными партнерами как первый сигнал готовности нашей страны к адекватному ответу на те угрозы, которые несет в себе система противоракетной обороны нашим стратегическим ядерным силам», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, новая станция «Воронеж-ДМ» – это инструмент контроля воздушно-космического пространства, и она сама по себе не несет угрозы нашим соседям.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что ее создание не закрывает двери для диалога по проблематике ПРО. Президент РФ отметил, что заложенные при ее создании возможности позволяют использовать информацию радиолокационной станции в интересах общеевропейской системы противоракетной защиты.

«В любом случае, нас более не могут удовлетворить обычные заявления о том, что создаваемая система поэтапного и адаптивного перехода к европейской противоракетной обороне не направлена против Российской Федерации. Эти устные заявления, к сожалению, не гарантируют защиты наших интересов. Если будут сделаны другие шаги, то, естественно, мы к ним готовы прислушаться. Но в любом случае устных заявлений мало. Поэтому, когда нам говорят: это – не против вас, мне хотелось бы сегодня сказать следующее: «Уважаемые друзья, та радиолокационная станция, которая сегодня начала работу, это тоже не против вас, но это для вас и для решения тех задач, которые мы перед собой ставим», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

«Если наш сигнал не будет услышан, то, как я и сказал 23 ноября, мы будем разворачивать другие средства защиты, включая принятие жестких мер противодействия и разворачивания ударной группировки», - добавил он.

Министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ сообщил, что новая РЛС будет контролировать до 6 тыс. км и держать одномоментно около 500 объектов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 ноября, под Калининградом была введена в строй новая российская РЛС «Воронеж – ДМ» как шаг в ответ на развертывания ПРО НАТО в Европе.

23 ноября Д.МЕДВЕДЕВ огласил комплекс мер военно-технического и дипломатического характера, которыми Россия ответит на развертывание системы ПРО в Европе.

Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия при отсутствии договоренностей с США по вопросу о противоракетной обороне оставляет за собой право отказаться от дальнейших шагов по разоружению.

Он напомнил, что поэтапное разворачивание ПРО в Европе предполагает развертывание ракет и других противоракетных средств в близи российских границ и примыкающих к России акваториях. Д.МЕДВЕДЕВ также напомнил, что системы ПРО разворачиваются в Турции, Польше, Румынии, Испании, а Россию ставят «перед свершившимися фактами».