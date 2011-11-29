Норвежского террориста признали невменяемым

Специалисты, проводившие медицинское освидетельствование норвежского террориста Андерса Брейвика, признали его невменяемым. Об этом 29 ноября сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление психиатров.

Как сообщает газета VG, результаты психиатрической экспертизы были переданы в суд утром во вторник. В докладе экспертов говорится, что на основе его поведения в ходе терактов, а также во время последующих бесед со специалистами, Брейвик был признан психически больным.

Как отмечает Reuters, если суд подтвердит заключение экспертов, обвиняемого нельзя будет приговорить к тюремному заключению, и Андерсу Брейвику будет грозить принудительное лечение. Тем не менее, в публикации VG утверждается, что независимо от решения суда Брейвика будут судить как обычного преступника.

Андерс Брейвик обвиняется в совершении двойного теракта в Норвегии 22 июля 2011 года. Сперва он взорвал бомбу в правительственном квартале в центре Осло, а затем отправился на остров Утойю, где располагался молодежный лагерь правящей Рабочей партии Норвегии. Там Брейвик открыл стрельбу по подросткам, убив 69 человек. Всего в результате его действий погибли 77 человек.

Ранее сообщалось, что процесс над Брейвиком начнется 16 апреля 2012 года. При этом уточнялось, что суд состоится только в том случае, если по результатам психиатрической экспертизы он будет признан вменяемым.

Лента.ру