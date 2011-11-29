Франция: дни сирийского режима сочтены
Министр отреагировал на введение санкций
Дни режима Башара Асада в Сирии сочтены, – считает министр иностранных дел Франции Ален Жюппе, сообщает Радио Свобода.
Он выступил с этим заявлением вскоре после того, как Лига арабских государств объявила о введении санкций против Сирии. По словам французского министра, Дамаск находится в международной изоляции. Ранее санкции против сирийских властей ввели Европейский Союз и США.
Сирийские власти, со своей стороны, обвинили международное сообщество во вмешательстве во внутренние дела страны.
В Сирии с марта продолжаются массовые волнения, в ходе которых погибли около трех с половиной тысяч человек. Часть сирийских военных перешла на сторону противников режима Асада.
Власти обвиняют в организации беспорядков «вооруженных террористов».