Франция: дни сирийского режима сочтены

Дни режима Башара Асада в Сирии сочтены, – считает министр иностранных дел Франции Ален Жюппе, сообщает Радио Свобода.

Он выступил с этим заявлением вскоре после того, как Лига арабских государств объявила о введении санкций против Сирии. По словам французского министра, Дамаск находится в международной изоляции. Ранее санкции против сирийских властей ввели Европейский Союз и США.



Сирийские власти, со своей стороны, обвинили международное сообщество во вмешательстве во внутренние дела страны.



В Сирии с марта продолжаются массовые волнения, в ходе которых погибли около трех с половиной тысяч человек. Часть сирийских военных перешла на сторону противников режима Асада.



Власти обвиняют в организации беспорядков «вооруженных террористов».