Новым премьер-министром Йемена стал лидер оппозиции

Вице-президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади назначил главу оппозиционного Национального совета страны Мохаммеда Басиндву временно исполняющим обязанности премьер-министра страны, сообщает Reuters.

Президент Йемена Али Абдалла Салех подписал в среду в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде предложенный Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) план по разрешению кризиса в стране. Этот план предусматривал передачу власти вице-президенту государства в обмен на иммунитет от уголовного преследования для Салеха.

Массовые антиправительственные выступления с требованием отставки Салеха, который находился у власти около 33 лет, продолжаются в Йемене с начала февраля. По данным западных СМИ, за время народных волнений в стране погибли сотни человек, тысячи ранены. Сам Салех в ходе противостояния со своими политическими противниками был тяжело ранен. После передачи власти теперь уже бывший президент должен отправиться в Нью-Йорк для лечения.

Вице-президент Йемена Абд Раббо Хади, приняв власть от Салеха, взял на себя ответственность за назначение нового правительства и проведение президентских выборов. Вице-президент в субботу назначил президентские выборы на 21 февраля 2012 года, сообщает РИА Новости.