ХАМАС готов продолжить военные действия против Израиля

Исламистское движение ХАМАС опровергло сообщения СМИ о готовности отказаться от вооруженного сопротивления Израилю.

Один из лидеров исламистов в секторе Газа член политбюро ХАМАС Салах Бардавил в интервью местной газете "Аль-Ресала"подтвердил, что его группировка не обещала главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу приостановить вооруженную борьбу против Израиля.

"Политическая и вооруженная позиция ХАМАС - устойчива и не может быть изменена", - цитирует РИА Новости.

О готовности ХАМАС приостановить вооруженное сопротивление Израилю сообщила в пятницу издаваемая в Лондоне на арабском языке газета "Аль-Кудс аль-Араби", ссылаясь на источник, присутствовавший на состоявшемся в четверг совещании Аббаса и главы ХАМАС Халеда Машааля в Каире.

Источник подтвердил, что ХАМАС на фоне соглашения остальных палестинских фракций о мирном народном сопротивлении решило заморозить вооруженное сопротивление еврейскому государству, не допускать нарушений перемирия в анклаве со стороны палестинских группировок и не давать повода для новой израильской агрессии в секторе Газа.

В четверг глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас и руководитель политбюро ХАМАС Халед Машааль на встрече в Каире договорились соблюдать договоренности, достигнутые в мае под эгидой Египта.