Европейцы больше не будут платить за полеты над Сибирью
Брюссель давно обвинял Москву в дискриминации
Европейский Союз и Россия договорились о поэтапном отказе от уплаты авиаперевозчиками пошлин за полеты по транссибирским маршрутам, сообщает Би-би-си.
Соглашение позволяет существенно сократить себестоимость авиаперелетов из Европы в Восточную Азию.
Сборы за полет над Сибирью были давним источником разногласий между Россией и ЕС: Брюссель обвинял Москву в дискриминации иностранных авиакомпаний.
Заключение соглашения об отмене пошлин последовало вскоре после того, как в октябре этого года были устранены последние серьезные препятствия к вступлению России во Всемирную торговую организацию.
"Договоренность отменяет обязанность перевозчиков ЕС вступать в коммерческие соглашения с российскими авиаперевозчиками для использования транссибирских маршрутов. Полностью авиасборы будут отменены не позднее 1 января 2014 года", - говорится в заявлении Совета Евросоюза.