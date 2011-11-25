Европейцы больше не будут платить за полеты над Сибирью

Европейский Союз и Россия договорились о поэтапном отказе от уплаты авиаперевозчиками пошлин за полеты по транссибирским маршрутам, сообщает Би-би-си.

Соглашение позволяет существенно сократить себестоимость авиаперелетов из Европы в Восточную Азию.

Сборы за полет над Сибирью были давним источником разногласий между Россией и ЕС: Брюссель обвинял Москву в дискриминации иностранных авиакомпаний.

Заключение соглашения об отмене пошлин последовало вскоре после того, как в октябре этого года были устранены последние серьезные препятствия к вступлению России во Всемирную торговую организацию.

"Договоренность отменяет обязанность перевозчиков ЕС вступать в коммерческие соглашения с российскими авиаперевозчиками для использования транссибирских маршрутов. Полностью авиасборы будут отменены не позднее 1 января 2014 года", - говорится в заявлении Совета Евросоюза.