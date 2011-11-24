Moody's не исключает, что снизит рейтинг США

Международное рейтинговое агентство Moody's может понизить долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США, находящийся сейчас на высшем уровне ААА, в случае, если власти страны предпримут попытку урезать либо отменить автоматическое сокращение расходов, предусмотренное при неудаче работы специального межпартийного комитета конгресса США, передает Associated Press.



При этом аналитики агентства отметили, что провал работы комитета по согласованию сокращений бюджетных расходов не является поводом для понижения рейтинга США или пересмотра его прогноза.

22 ноября, замечает РосБизнесКонсалтинг, специальный комитет конгресса США, состоящий из демократов и республиканцев, объявил о неспособности договориться по сокращению бюджетных расходов из-за "существенных разногласий среди членов комитета".



На фоне этих событий рейтинговое агентство Standard & Poor's оставило рейтинг США без изменений при условии, что будут соблюдаться ограничения на дискреционные расходы (не являющиеся жизненно необходимыми), обозначенные в законе о бюджетном контроле от 2011 года. Fitch Ratings запланировали пересмотр долгосрочного кредитного рейтинга США к концу ноября: ожидается изменение прогноза по рейтингу на "негативный" со "стабильного", менее вероятно понижение рейтинга на одну ступень.