Франция признала сирийскую оппозицию

Франция признала оппозиционный сирийский Национальный Совет легитимным партнером по переговорам. Об этом, как сообщает Associated Press, глава МИД Франции Ален Жюппе (Alain Juppe) заявил после встречи с лидером Нацсовета Сирии в Париже.



Жюппе также отметил, что Франция будет добиваться формального признания легитимности Совета от Лиги арабских государств и от других своих союзников. Как отмечает Reuters, заявление главы французского МИДа стало на данный момент самым значимым успехом сирийских оппозиционеров в вопросе потенциального международного признания.



Помимо этого, Жюппе рассказал, что Франция предложит ЕС рассмотреть возможность создания в Сирии "зон безопасности", в которых гражданское население могло бы получить защиту, а оппозиция - возможность для группировки сил. При этом Жюппе отметил, что исключает проведение наземной военной операции на сирийской территории.



Ранее о возможном создании "зон безопасности" в Сирии заявляли Турция и Иордания.



Между тем, Комитет по защите прав человека Генеральной Ассамблеи ООН 23 ноября большинством голосов принял резолюцию, осуждающую действия правительства Башара Асада по подавлению выступлений оппозиции, замечает Лента.ру. Россия и Китай, ранее заблокировавшие резолюцию с осуждением сирийских властей на уровне Совбеза, при голосовании воздержались.



Противостояние между режимом Башара Асада и оппозицией в Сирии продолжается с марта 2011 года. В ходе жестоких подавлений силами безопасности мирных акций протеста, а также стычек правительственных войск с перешедшими на сторону оппозиции вооруженными дезертирами погибли более трех с половиной тысяч человек.



В августе группа сирийских оппозиционеров в Стамбуле объявила о создании Национального Совета, который, по замыслу его основателей, должен будет придти к власти после отставки Башара Асада. 11 ноября о признании Совета в качестве единственной легитимной власти в Сирии заявило правительство ливийских повстанцев.