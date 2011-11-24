Франция признала сирийскую оппозицию
На очереди создание "зон безопасности"
Франция признала оппозиционный сирийский Национальный Совет легитимным партнером по переговорам. Об этом, как сообщает Associated Press, глава МИД Франции Ален Жюппе (Alain Juppe) заявил после встречи с лидером Нацсовета Сирии в Париже.
Жюппе также отметил, что Франция будет добиваться формального признания легитимности Совета от Лиги арабских государств и от других своих союзников. Как отмечает Reuters, заявление главы французского МИДа стало на данный момент самым значимым успехом сирийских оппозиционеров в вопросе потенциального международного признания.
Помимо этого, Жюппе рассказал, что Франция предложит ЕС рассмотреть возможность создания в Сирии "зон безопасности", в которых гражданское население могло бы получить защиту, а оппозиция - возможность для группировки сил. При этом Жюппе отметил, что исключает проведение наземной военной операции на сирийской территории.
Ранее о возможном создании "зон безопасности" в Сирии заявляли Турция и Иордания.
Между тем, Комитет по защите прав человека Генеральной Ассамблеи ООН 23 ноября большинством голосов принял резолюцию, осуждающую действия правительства Башара Асада по подавлению выступлений оппозиции, замечает Лента.ру. Россия и Китай, ранее заблокировавшие резолюцию с осуждением сирийских властей на уровне Совбеза, при голосовании воздержались.
Противостояние между режимом Башара Асада и оппозицией в Сирии продолжается с марта 2011 года. В ходе жестоких подавлений силами безопасности мирных акций протеста, а также стычек правительственных войск с перешедшими на сторону оппозиции вооруженными дезертирами погибли более трех с половиной тысяч человек.
В августе группа сирийских оппозиционеров в Стамбуле объявила о создании Национального Совета, который, по замыслу его основателей, должен будет придти к власти после отставки Башара Асада. 11 ноября о признании Совета в качестве единственной легитимной власти в Сирии заявило правительство ливийских повстанцев.