Президент Польши в понедельник будет в Киеве
00:40, 24 ноября 2011Мир
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Программа визита еще согласовывается
Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ в понедельник, 28 ноября, посетит с однодневным визитом Украину.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба главы Польского государства.
По данным пресс-службы, Б.КОМОРОВСКИЙ в Украине примет участие в торжествах на месте строительства Военного кладбища в Быковне возле Киева.
Представитель пресс-службы сообщила корреспонденту УНИАН в Польше, что окончательная программа визита еще согласовывается.
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