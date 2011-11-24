Президент Польши в понедельник будет в Киеве

00:40, 24 ноября 2011
Мир
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Программа визита еще согласовывается

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ в понедельник, 28 ноября, посетит с однодневным визитом Украину.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба главы Польского государства.

По данным пресс-службы, Б.КОМОРОВСКИЙ в Украине примет участие в торжествах на месте строительства Военного кладбища в Быковне возле Киева.

Представитель пресс-службы сообщила корреспонденту УНИАН в Польше, что окончательная программа визита еще согласовывается.

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