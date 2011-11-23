Волынь и Гагаузия подписали Декларацию

В Луцке подписана Декларация намерений о сотрудничестве между Волынской областью и автономно-территориальным образованием Гагаузия Республики Молдова.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской областной государственной администрации.

Документ подписали заместитель председателя Волынской ОГА Виталий КАРПЮК, председатель облсовета Владимир ВОЙТОВИЧ и руководитель автономно-территориального образования Гагаузия Республики Молдова Михаил ФОРМУЗАЛ.

В Декларации речь идет о том, что стороны в соответствии с законодательствами обеих стран готовы сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Приоритетными сферами будут экономика, промышленность, сельское хозяйство, наука, культура, молодежный обмен и туризм.

По мнению В.КАРПЮКА, к сотрудничеству также целесообразно привлечь деловые круги для создания совместных предприятий.

В свою очередь, М.ФОРМУЗАЛ сказал, что они готовы наработать механизмы сотрудничества в четырех экономических направлениях, а именно: экономике, образовании, культуре и социальной сфере. Он также отметил, что инвестор, желающий работать в них, на протяжении 5 лет согласно законодательству не платит налогов, главное же его задание – создать рабочие места и обеспечить людям достойную заработную плату.

Также во время встречи стороны детально презентовали инвестиционный потенциал обоих регионов.