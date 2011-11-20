Путина впервые освистала публика в России

Более 20 тысяч зрителей, которые пришли в спорткомплекс «Олимпийский» смотреть бой чемпиона мира по смешанным единоборствам Федора Емельяненко с американцем Джеффом Монсоном, неодобрительным гулом и свистом отреагировали на появление премьера РФ Владимира Путина на ринге, когда тот вышел поздравить российского спортсмена с победой. Путина впервые в его политической карьере освистала публика, причем произошло это в прямом эфире федерального телеканала.

В своем блоге navalny известный блогер-оппозиционер Алексей Навальный также написал, что «Путина освистали 22 тысяч человек в прямом эфире канала «Россия 2» на выступлении после боя Емельяненко. Вот она популярность лидера ПЖиВ.

«Конец эпохи», – подытожил Навальный.

В You Tube сразу же появился ролик «Путина освистали после боя Емельяненко».

Путин на этих выборах не возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуме, предложив вместо себя президента Дмитрия Медведева, однако активно участвует в публичных мероприятиях.

В ноябре эксперты Центра стратегических разработок выпустили доклад о том, из которого следовало, что население России перестал удовлетворять героический образ Путина.

Другие эксперты также заговорили о том, что накануне выборов в России возникли принципиально новые настроения в обществе. Если раньше большинство граждан были довольны успехами России на внешнеполитической арене и были вполне удовлетворены положением дел внутри страны, то сейчас, как замечают социологи и эксперты, в обществе накопилось раздражение.

Еще чаще социологи говорят об усталости граждан, которая стала проявляться ярче после съезда «Единой России», когда стало окончательно ясно, что Путин остается у власти еще на многие годы.

Однако до сих пор ни на одном публичном мероприятии не было никаких проявлений неприязни к Путину. До сих пор любые его выступления перед публикой вызывали восторг собравшихся, отмечает Газета.ру.