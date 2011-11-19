Качинский обвиняет Туска в «беспардонной лжи»

Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (PIS) Ярослав КАЧИНСКИЙ обвинил утвержденного сегодня новым главой правительства Польши Дональда ТУСКА во лжи и заявил о намерении подать на него в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Я.КАЧИНСКИЙ сказал на пресс-конференции в субботу, комментируя сегодняшнее заявление Д.ТУСКА о том, что он якобы поддерживал польских хулиганов, которые в День независимости Польши, 11 ноября, устроили беспорядки в Варшаве.

"Это беспардонная ложь", - заявил Я.КАЧИНСКИЙ.

Он призвал Д.ТУСКА повторить свои слова не в Сейме, где его оберегает иммунитет, а публично при других обстоятельствах, и он начнет против него два процесса: гражданский и уголовный.

"Пусть (глава правительства) предоставит хотя бы одно доказательство того, что между драками и мной есть какая-то связь", - заявил лидер PIS.

Д.ТУСК, отвечая сегодня на вопрос депутатов перед утверждением нового состава правительства, сказал, что самые большие беспорядки в Варшаве 11 ноября устроили не немецкие анархисты, а польские хулиганы, которые имели шарфики футбольных клубов, "...которых так сильно в последнее время поддерживает глава (партии) КАЧИНСКИЙ и PIS", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября в центре Варшавы произошло нескольких столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и участниками организованного правыми силами "Марша независимости" и антимероприятия "Цветная Независимая" организаций левых сил, среди которых оказалось около 100 немецких анархистов.

Официальные представители обеих демонстраций заявляли, что участники их маршей не принимали участия в беспорядках, в результате которых ранения получили около 40 полицейских, сожжено и повреждено несколько машин и уничтожено городского имущества на сумму более 20 тысяч долларов.

Полиция оценила свой ущерб в 75 тысяч, а телеканал TVN24, два автомобиля которого были сожжены (в том числе трансмиссионный) - в около 600 тысяч долларов.