В Париже открывается выставка к 20-летию СНГ

В Париже открывается выставка к 20-летнему юбилею образования Содружества Независимых Государств.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) Галина СКОРОБОГАТОВА, выставка открывается 18 ноября на Набережной Аустерлиц, 34 и продлится до 28 ноября.

«Проект «Рядом» представляет собой визуальное исследование, объединяющее традиционное искусство, авангард и самые актуальные творческие практики из 11 стран-участниц СНГ», - сказала Г.СКОРОБОГАТОВА.

По ее словам, этновыставка «Рядом», демонстрирующая культуру одновременно всех государств СНГ, будет проходить в Европе впервые.

Г.СКОРОБОГАТОВА отметила, что на выставке будут представлены живопись, графика, предметы материальной культуры (халаты, пряничные доски, текстиль и т.д.), фотографии, видео, объекты, инсталляции.

По ее словам, Украину представят художники Николай МАЦЕНКО и Олег ТИСТОЛ.

Будут также представлены работы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.