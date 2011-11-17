Сторонники оппозиции ворвались в парламент Кувейта

Множество сторонников оппозиции ворвались в здание парламента Кувейта, требуя отставки премьер-министра и роспуска парламента, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя кувейтских оппозиционеров.

Захват парламента произошел после того, как кувейтские силы правопорядка разогнали демонстрацию, участники которой требовали отставки премьера шейха Насера аль-Мухаммеда аль-Ахмеда ас-Сабаха.

"Сейчас мы находимся в парламенте", - заявил в беседе с Франс Пресс оппозиционный депутат Муссалем аль-Баррак (Moussallam al-Barrack) - один из организаторов антиправительственной демонстрации.

Телеканал "Аль-Джазира" транслирует происходящее в здании парламента. Зал заседаний заполнен людьми, скандирующими: "Народ хочет, чтобы премьер ушел!". По информации "Аль-Джазиры", перед зданием парламента произошли столкновения полиции с демонстрантами.