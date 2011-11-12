Путин говорит, что за власть не цепляется

Премьер-министр РФ Владимир Путин, который будет выдвинут на пост президента на предстоящих в марте выборах, не цепляется за власть, говорит о том, что в российской политике появятся новые люди и не испытывает каких-то негативных чувств к западным партнерам России, рассказал РИА Новости глава центра оборонной информации США, директор российских и азиатских программ Николай Злобин, принимавший участие во встрече премьер-министра РФ с членами дискуссионного клуба "Валдай", состоявшейся в пятницу вечером.

"Владимир Путин вполне понимает, что в российской политической жизни есть определенный застой", - сказал Злобин.

По его словам, Путин склоняется к западной модели организации политического пространства.

"Он полагает, что в российской политической системе нет необходимости плодить дополнительные партии и считает, что стране необходимо идти по модели, когда существуют несколько ведущих политических сил, внутри которых происходит активная дискуссия, борьба мнений, праймериз, появляются новые люди и новые лидеры", - сказал Злобин.

При этом политолог отметил, что Владимир Путин отчетливо сказал, что он "не цепляется за власть".

"При этом он также отчетливо сказал, что его беспокоит снижение эффективности системы управления в стране", - сказал Злобин.

Он также отметил, что у Путина нет какого-то предубеждения к сотрудничеству с Западом. "Он нам напомнил, что при нем началось активное сотрудничество России с Европой и США", - сказал Злобин. По его словам, премьер-министр РФ указал на определенные проблемы, которые есть у России с США в части ПРО и Евросоюзом в части третьего энергетического пакета.

"Но Путин уверен, что эти проблемы удастся разрешить", - сказал Злобин.

Политолог отметил, что у Путина есть план развития страны. "Он нам прямо ответил, что у него есть план на 5-10-15 лет", - сказал Злобин.