Убит террорист, захвативший паром в Турции

Паром, который был захвачен в пятницу вечером в Мраморном море, освобожден, террорист был один, он обезврежен спецназом, сообщает РИА Новости со ссылкой на NTV.

Паром "Картепе", следовавший из пригорода Стамбула Измит в город Карамюресль на побережье Мраморного моря, был захвачен в пятницу в 17.45 местного времени.

По данным турецкого ТВ, спецназ провел операцию по освобождению парома около 6.00, спустя 12 часов после захвата. Пассажиры и команда судна освобождены, никто не пострадал, сообщают в прямом эфире турецкие телеканалы.

На борту судна находились 18 пассажиров и 4 члена команды.

Губернатор Стамбула Авни Мутлу подтвердил информацию об освобождении парома, сообщив в прямом эфире, что террорист был уничтожен в ходе спецоперации. Мутлу также подтвердил, что никто из находившихся на борту людей не пострадал.

По словам губернатора Стамбула, захватчик был опоясан каким-то "устройством с проводами", однако являлось ли оно взрывным устройством, пока непонятно. Террорист, по данным Мутлу, был связан с курдскими боевиками.