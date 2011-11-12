Путин пригрозил Америке серьезными конфликтами

Премьер-министр России Владимир Путин на встрече с членами международного дискуссионного клуба "Валдай" предостерег, что в случае развертывания американской ПРО в Европе в отношениях России и США могут наступить осложнения, рассказал журналистам участвовавший в беседе директор Центра имени Бертольда Бейса Германского общества внешней политики Александр Рар.

"Он (Путин) не побоялся сказать, что если Америка будет и дальше придерживаться своих планов обязательно в Европе выстроить противоракетную оборону, то с Америкой могут появиться очень серьезные конфликты", - цитирует РИА Новости.

В то же время, по словам германского политолога, глава правительства РФ заверил, что "Россия их (конфликтов) не боится".

"С его (премьера) точки зрения все может быть гораздо лучше, поскольку кнопка перезагрузки запущена и на удивление хорошо действует",- отметил Рар.

"Здесь еще будут большие сражения со следующей американской администрацией", - сказал политолог. Он также отметил, цитируя Путина, что "это главный вызов для России со стороны Запада и США на протяжении следующих месяцев".