В Турции снова сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Турции поздно вечером в среду, 9 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на местное телевидение.

По предварительным данным, в результате землетрясения обрушились как минимум 18 зданий, включая две гостиницы. Минимум три человека, по неофициальным данным, погибли, многие находятся под завалами, передают местные СМИ

Эпицентр землетрясения, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на турецких сейсмологов, находился в районе Эдремит, примерно в 15 километрах от города Ван - центра одноименной провинции.

В провинции Ван в результате землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего 23 октября 2011 года, около 600 человек погибли, несколько десятков тысяч остались без крова, напоминает Лента.ру