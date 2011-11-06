Лидер талибов призвал избегать лишних жертв

Талибы, ведущие вооруженную борьбу против иностранных войск, должны избегать жертв среди мирного населения, в противном случае их будет судить шариатский суд, заявил лидер Руководящего Совета (Шуры) радикального движения "Талибан" Мулла Омар в субботу.

В пространном поздравлении Омара, размещенном на интернет-сайте "Голос Джихада", подчеркивается, что талибы отныне выступают категорически против жертв среди мирного населения и, начиная с сегодняшнего дня "те талибы и моджахеды, действия которых приведут к гибели мирных жителей, будут судиться шариатским судом", цитирует РИА Новости.

Контроль за выполнением этого приказа Шуры возложен на талибских губернаторов провинций, содействие в этом должны оказывать улемы и духовенство.

Омар поздравил афганский народ с приближающимся праздником жертвоприношения, который в многонациональном Афганистане называют одновременно и Эйд-е Курбан, и Ид аль-Адха, и призвал своих бойцов воздержаться от проведения нападений и самоубийств в дни священного для мусульман праздника, символизирующего завершение паломничества верующих к святыням Мекки.

Лидер талибов призвал мирное население не приближаться к американским военным конвоям и патрулям в населенных пунктах, чтобы "уберечь свои жизни".