Генсек НАТО надеется найти понимание с Россией

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН рассчитывает на достижение взаимопонимания между Альянсом и Россией относительно систем ПРО к саммиту в Чикаго в мае 2012 года.

Об этом он сегодня заявил в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС.

"Я не наблюдаю того прогресса в переговорах по ПРО, как мне бы хотелось, но я все же считаю, что у нас есть шанс достичь соглашения в мае будущего года. Думаю, у нас есть общий интерес в развитии сотрудничества в этой сфере", – сказал А.РАСМУССЕН.

Он высказал предположение, что в будущем будут созданы две независимые друг от друга системы ПРО – НАТО и РФ, – которые будут между собой сотрудничать. "Я предвижу создание в перспективе двух независимых друг от друга систем. Российской системы ПРО и системы ПРО НАТО. Это будут отдельные системы, но у них будет общая цель. Это выразится в создании двух общих центров, которые заложат основу для обмена информацией, подготовки учений по взаимодействию в области ПРО, общей оценке угроз и других видов совместной деятельности. Такое практическое сотрудничество позволит обеспечить необходимый уровень транспарентности и доверия и позволит убедить Россию, что наша система не направлена против нее", – сказал генсек НАТО.

"Я хочу особенно подчеркнуть: система, которую мы создаем сейчас, не предназначена для подрыва стратегической стабильности, и она не направлена против России… В следующем году мы будем праздновать 15-ю годовщину подписания Основополагающего акта, заложившего основу новым отношениям России и НАТО. В этом документе мы заявили, что мы не будем использовать силу друг против друга. Это решение остается в силе", – подчеркнул А.РАСМУССЕН.

Он также отметил заинтересованность обеих сторон в сотрудничестве.

"У нас есть общий интерес в сотрудничестве, и если мы сможем заложить эту архитектуру взаимодействия и безопасности, далее мы сможем сосредоточить наши усилия в полной мере на экономическом развитии, торговле и модернизации в интересах наших народов", - заключил генсек НАТО.