Беларусь решила ускорить процессы присоединения в ВТО

Беларусь стремится ускорить процесс присоединения к Всемирной торговой организации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр ГУРЬЯНОВ на круглом столе, посвященном вступлению Беларуси в ВТО.

«Мы надеемся, что благодаря совместной работе, всесторонней поддержке со стороны ПРООН внесем необходимый вклад в ускорение процессов присоединения Беларуси к ВТО, чтобы наша страна на полноправной основе стала участником международной торговой системы», - подчеркнул А. ГУРЬЯНОВ.

Выступивший на заседании круглого стола специалист по экономическим вопросам Секретариата ВТО Димитар БРАТАНОВ отметил прогресс в процессе подготовки Беларуси к вступлению в ВТО.

«В настоящее время уже подготовлено десять двусторонних протоколов между Беларусью и другими странами ВТО. С ними согласована степень открытости рынка, вопросы торговли. В конечном итоге все эти протоколы в дальнейшем будут сведены в единый документ. В настоящее время Беларусь продолжает вести переговоры с еще 12 странами-членами ВТО», - сказал Д. БРАТАНОВ.

Представитель МИД Беларуси также отметил, что ожидаемое присоединение России к ВТО до конца текущего года не помешает эффективному функционированию Таможенного союза.

«Существует конфликт международных обязательств: тех, которые были приняты в рамках Таможенного союза, и принимаемых в процессе вступления в ВТО участников «тройки». Но для устранения этого конфликта в рамках Таможенного союза был подписан соответствующий договор. Он предусматривает, что в случае отличий обязательств, которые мы взяли в рамках Таможенного союза, от обязательств, которые мы принимаем в рамках ВТО, на переходный период будут превалировать обязательства в рамках ВТО», - подчеркнул А. ГУРЬЯНОВ.

Это, по его словам, предусматривает изменение законодательной базы Таможенного союза и ее приведение в соответствие с нормами ВТО.

Справка УНИАН. В ближайшее время ожидается вступление в ВТО четырех новых членов. Сейчас в ВТО входит 153 страны, которые осуществляют 97% мировой торговли. С приходом других членов в ВТО ожидается, что они охватят 99,8% мировой торговли.

Беларусь подала заявку на вступление в ВТО в 1993 году. Решением Комиссии Таможенного союза создана единая переговорная делегация стран Таможенного союза, которая проводит консультации и переговоры с рядом наиболее важных торговых партнеров, являющихся членами ВТО.

С 1 января 2012 года вступят в действие 17 базовых соглашений, которые создают предпосылки для дальнейшей экономической интеграции стран Таможенного союза, начнет действовать Единое экономическое пространство. Через региональную интеграцию, каковой является ТС, Беларусь и выстраивает свою работу по вхождению в многостороннюю торговую систему, в том числе в ВТО.