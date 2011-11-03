Варшавский аэропорт возобновил работу

Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена возобновил работу, которая была приостановлена в понедельник в результате аварийной посадки самолета Boeing-767.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, первые самолеты смогли отправиться в рейсы в среду поздно вечером.

Представители аэропорта отметили, что еще подсчитывают убытки.

Как сообщал УНИАН, у самолета Boeing-767, который летел из Нью-Йорка в Варшаву, при посадке не открылись шасси, поэтому он приземлился в аварийном режиме „на живот”. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.