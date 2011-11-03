Греция может вылететь из еврозоны

Премьер-министр Греции Йоргос Папандреу заявил, что референдум, который, как ожидается, пройдет 4-5 декабря, определит, останется ли его страна в зоне евро, сообщает агентство Франс Пресс.

"Цель референдума - узнать, хотим ли мы остаться в зоне евро. Это совершенно ясно", - приводит слова главы греческого правительства РИА Новости.

В среду президент Франции Николя Саркози, канцлер Германии Ангела Меркель, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, председатель Европейского совета Херман ван Ромпей, председатель Еврокомиссии Жозе-Мануэл Баррозу и глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер вместе с Папандреу обсудили ситуацию, сложившуюся после заявления греческого премьера о намерении провести в Греции референдум о проекте европейской помощи, от которого зависит сохранение Афинами единой европейской валюты.

"Мы ясно заявили греческим властям - и большинству, и оппозиции, что европейцы и МВФ не могут выплатить седьмой транш программы помощи Греции, пока Греция не выполнит весь пакет договоренностей от 27 октября и не будет снята вся неуверенность о результате референдума", - сказал Саркози по окончании встречи.

Со своей стороны греческая оппозиция отвергает дилемму - принятие кредитной программы ЕС или выход из еврозоны, заявил представитель правоцентристской парламентской оппозиции Яннис Михелакис.

"Из заявлений Папандреу, Меркель и Саркози следует, что господин Папандреу представил им дело так, что якобы в Греции сомневаются насчет пребывания страны в ЕС и в еврозоне. Такой проблемы, очевидно, не существует...Единственная проблема - это пребывание на месте премьера самого господина Папандреу, человека, который смеет ставить под сомнение главный стратегический выбор нации в пользу европейского пути..." - говорится в заявлении представителя оппозиции.