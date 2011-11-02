В Аргентине поезд врезался в автобус: погибли семь человек

В Аргентине в результате столкновения поезда и пассажирского автобуса погибли семь человек, из них пятеро детей.

Как передает ИТАР-ТАСС, трагедия произошла на железнодорожном переезде вблизи населенного пункта Санхитас в аргентинской провинции Сан-Луис.

По словам очевидцев, грузовой поезд протаранил автобус, в котором находились 40 детей, и протащил его около 200 метров.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. По крайней мере два человека находятся в тяжелом состоянии.

Мэр города Санхитас Хорхе АНТУНЕС сообщил в эфире местного радио, что число жертв может возрасти. Губернатор провинции Сан-Луис Альберто Родригес САА уже объявил двухдневный траур.