В Аргентине поезд врезался в автобус: погибли семь человек
22:44, 02 ноября 2011Мир
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Среди жертв есть дети
В Аргентине в результате столкновения поезда и пассажирского автобуса погибли семь человек, из них пятеро детей.
Как передает ИТАР-ТАСС, трагедия произошла на железнодорожном переезде вблизи населенного пункта Санхитас в аргентинской провинции Сан-Луис.
По словам очевидцев, грузовой поезд протаранил автобус, в котором находились 40 детей, и протащил его около 200 метров.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь. По крайней мере два человека находятся в тяжелом состоянии.
Мэр города Санхитас Хорхе АНТУНЕС сообщил в эфире местного радио, что число жертв может возрасти. Губернатор провинции Сан-Луис Альберто Родригес САА уже объявил двухдневный траур.
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