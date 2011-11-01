На востоке Китая произошло землетрясение
06:27, 01 ноября 2011Мир
865
Силой 5,4 балла
На востоке Китая произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Национальную геологическую службу США. По ее данным, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 95 км от г.Юнинь, Синьцзян-Уйгурского автономного района. Очаг землетрясения располагался на глубине 27,9 км.
Сообщений о жертвах и разрушения на данный момент нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter