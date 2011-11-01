На востоке Китая произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Национальную геологическую службу США. По ее данным, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 95 км от г.Юнинь, Синьцзян-Уйгурского автономного района. Очаг землетрясения располагался на глубине 27,9 км.

Сообщений о жертвах и разрушения на данный момент нет.