"Бесхозное" оружие расползается из Ливии

Совет Безопасности ООН единогласно принял предложенную Россией резолюцию, содержащую призыв к Ливии предотвратить распространение оружия, расхищенного во время гражданского конфликта и после свержения Муамара Каддафи, сообщает Радио Свобода. Прежде всего, речь идёт о переносных зенитно-ракетных комплексах.

В резолюции выражаются опасения, что оружие может попасть в руки экстремистских организаций, в частности, к боевикам "Аль-Каиды".

Совет Безопасности также призвал Триполи ликвидировать все запасы химического оружия и привлечь для этого специалистов из-за рубежа. Власти Ливии в понедельник заявили, что иностранные инспекторы в ближайшие дни прибудут в страну и что Ливия не заинтересована в сохранении на своей территории химического оружия.