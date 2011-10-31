Россия готова предоставить Евросоюзу финансовую помощь в размере до 10 млрд. долл. через Международный валютный фонд.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом помощник Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ сказал на пресс-конференции в Москве.

«Речь идет о нашей доле в пакете МВФ… Нужно очень хорошо понимать, что заявленные цифры являются ориентировочными», - сказал А.ДВОРКОВИЧ.

Он отметил, что механизм МВФ для помощи еврозоне уже существует и Россия подтверждает свои обязательства.

А.ДВОРКОВИЧ подчеркнул, что РФ заинтересована в европейской стабильности.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли оказываться со стороны РФ помощь в проведении антикризисных мер на двухсторонней основе, А.ДВОРКОВИЧ сообщил, что формально никаких запросов от Евросоюза еще не было.

«Если наши европейские партнеры обратятся с таким запросом, мы этого не исключаем, тогда наши компетентные органы - Минфин, Центробанк, правительство, а им потребуется одобрение Президента, - будут серьезно рассматривать такой запрос», - сказал он.

По его словам, в таком случае России придется фактически создавать новый механизм мониторинга того, как будут расходоваться выделяемые средства, поэтому Москва пока предпочитает вариант поддержки Евросоюза через МВФ, добавил он.