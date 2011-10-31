Кальян в России может оказаться вне закона

Депутаты законодательного собрания Петербурга накануне одобрили законопроект о запрете курения кальяна в общественных местах и передали документ на рассмотрение в Госдуму РФ. Если его одобрят федеральные депутаты, курение кальяна по всей стране станет административным правонарушением, за которое будет грозить штраф: для простых граждан - в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, передает "Фонтанка.ru".

Если проект закона примут в Госдуме РФ и его подпишет президент России, то с 1 января 2012 года нельзя будет курить кальян в том числе в пунктах торговли и общественного питания. Если федеральные коллеги не прислушаются, питерские будут действовать самостоятельно.

Между тем эксперты полагают, что в случае принятия законопроекта спрос на кальяны упадет только в первое время, а потом граждане начнут курить их дома.

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